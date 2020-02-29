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Трамп заявил, что соглашением с талибами США хотят завершить свою самую долгую войну

В Белом доме отметили, что президент США "следует своему обещанию и предпринимает решающий шаг в достижении мира в Афганистане"

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после подписания мирного соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) подтвердил приверженность завершить самую продолжительную войну Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой Белого дома заявлении главы американской администрации.

"Мы работаем над тем, чтобы окончательно завершить самую продолжительную войну США и вернуть наших военнослужащих домой", - сказал Трамп.

Как отметили в пресс-службе, президент "следует своему обещанию и предпринимает решающий шаг в достижении мира в Афганистане".

В соответствии с подписанным в субботу в столице Катара спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и представителем талибов муллой Абдуллой Гани Барадаром соглашением, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Через 4,5 месяца с момента подписания документа должна быть уменьшена численность контингента США в Афганистане до 8600 человек и пропорционально сокращена численность войск коалиции и союзников. Кроме того, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция выведут войска с пяти военных баз. Затем, при выполнении талибами своих обязательств США, союзники и коалиция полностью выведут все оставшиеся силы из Афганистана в последующие 9,5 месяца.

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
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