Делегацию талибов на межафганских переговорах возглавит представитель политофиса Станикзай

ДОХА /Катар/, 29 февраля. /ТАСС/. Делегация талибов на межафганских переговорах возглавит представитель катарского политического офиса движения Шер Мохаммад Аббас Станикзай. Об этом сообщил ТАСС в субботу официальный представитель политического офиса "Талибана" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

"Нашу делегацию возглавит господин Станикзай", - сказал он.

Запуск межафганских переговоров в соответствии с подписанным в субботу мирным соглашением между США и движением "Талибан" намечен на 10 марта. К этой дате стороны должны обеспечить освобождение до 5 тыс. сторонников "Талибана" и около 1 тыс. заключенных, удерживаемых талибами.