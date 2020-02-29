Греция перебрасывает еще 1 тыс. военных и 400 полицейских к границе с Турцией

АФИНЫ, 29 февраля. /ТАСС/. Греция перебрасывает еще тысячу военных и 400 полицейских с бронетехникой к КПП "Кастаниес" на границе с Турцией для предотвращения попыток ее перехода тысячами нелегальных мигрантов и беженцев, которые скопились в этом районе. Об этом сообщила в субботу газета Kathimerini со ссылкой на решения Генерального штаба национальной обороны Греции и министерства по делам защиты граждан, которому подчиняется полиция.

По информации издания, усиливаются греческие вооруженные силы в области Эврос на северо-востоке страны в связи с возникшей напряженностью в районе греко-турецкой сухопутной границы после решения Анкары не препятствовать попыткам мигрантов и беженцев нелегально попасть в Грецию. Решено перебросить в Эврос еще около тысячи военнослужащих из Центральной, Северной и Западной Греции. В четверг в эту область были направлены две роты десантно-диверсионных войск. На месте находится и начальник Генерального штаба национальной обороны Греции Константинос Флорос.

Как ожидается, к вечеру в район сухопутной греко-турецкой границы прибудут еще 400 полицейских из всех районов Греции, чтобы участвовать в патрулировании на всей протяженности границы. Греческая полиция использует дроны, чтобы следить за передвижениями нелегальных мигрантов на турецкой территории вдоль границы.

В районе границы сейчас находятся более 7 тыс. мигрантов и беженцев, часть которых, по наблюдениям греческой стороны, была привезена из внутренних районов Турции на автобусах в сопровождении турецких военных автомобилей. Сотни беженцев находятся у КПП "Кастаниес", а другие растянулись вдоль построенного греческой стороной на границе металлического заграждения высотой 3 м, затянутого сверху колючей проволокой. В одном месте мигранты смогли разобрать в субботу участок забора и попытались перелезть на территорию Греции, однако отряды полицейского спецназа применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты и заставили отступить.

В свою очередь мигранты бросали в полицейских гранаты со слезоточивым газом турецкого производства. Их потом продемонстрировали журналистам греческие военные. Греческие военные и полицейские в настоящее время заделывают проделанную брешь в заграждении.

Поток мигрантов будет усиливаться

Представители министерства по делам защиты граждан выражают мнение, что "давление будет усиливаться в течение следующих суток", и указывают, что цель греческих властей - держать границу закрытой до тех пор, пока не прекратится поток прибывающих мигрантов. "Большинство прибывают в Эврос, думая, что границы открыты и въезд в Грецию беспрепятственный. Мы должны послать сигнал о том, что это не так", - заявил Kathimerini высокопоставленный сотрудник этого ведомства.

Министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис провел в субботу совещание с сотрудниками греческой полиции в центре пограничного наблюдения в местечке Неа Висса (область Эврос). "Это сложная и одновременно неприятная ситуация. Тысячи несчастных людей скопились у наших границ. Они не пришли сюда самостоятельно. Их преследует, подталкивает и использует соседняя страна - Турция. Мы хотим дать понять всем, что мы не позволим никому пересекать границу без законных документов. У Греции, у Европы есть границы", - заявил он журналистам после встречи.

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос также подчеркнул телеканалу Sky решимость Греции защищать свои границы от массового притока беженцев и мигрантов. "Границы должны охраняться, и они охраняются. Это должно быть продемонстрировано в Эвросе раньше, чем где-либо еще. Мы будем делать то, что нужно: перебросим еще силы, будем ежедневно укреплять охрану границы. На море, конечно, сложнее контролировать ситуацию, чем на сухопутных границах. Однако в любом случае я считаю, что мы полностью мобилизовали наши средства для создания повсеместной стены сдерживания. Это будет проверено в ближайшие несколько дней", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Беженцы не из Сирии

При этом министр отметил, что мигранты, собравшиеся с пятницы на границе Турции с Грецией, не приехали из Идлиба. "Сирийцам нужно по крайней мере два-три дня, чтобы пересечь Турцию и добраться до границы в Эвросе. Вероятно, мигрантов вывезли из Стамбула после того, как им дали сигнал продвигаться в Грецию, когда турки заявили, что открывают ворота в Европу. Положение в Идлибе связывается турецким руководством с запуском потоков в Европу. Так Турция пытается эффективно использовать данную ситуацию", - считает глава Минобороны.

При этом из-за штормовой погоды число мигрантов, прибывших с турецкого побережья на греческие острова на востоке Эгейского моря, в последние дни было небольшим. В пятницу и субботу греческая береговая охрана спасла у островов Самос и Кастелоризо 58 человек, у Лесбоса - 27 человек, а еще 122 были обнаружены после их высадки на Лесбос и Самос.

Министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис заявил телеканалу Sky, что на турецком побережье накопилось много мигрантов, которые хотят перебраться в Грецию, и потребовал, чтобы "Евросоюз укреплял защиту греческой границы, которая также является европейской, не только с помощью финансов, но и за счет персонала и технических средств".