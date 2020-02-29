Reuters: США могут ввести ограничения на пересечение границы с Мексикой из-за коронавируса

ТАСС, 29 февраля. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность введения въездных ограничений на границе с Мексикой для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности США.

Как отмечает агентство, в пятницу группа из 11 республиканцев - членов Палаты представителей США направила в Белый дом письмо, в котором описывался план по сдерживанию инфекции на границе двух стран. "Небезопасная южная граница - это помеха, и именно так ее стоит рассматривать в планах по обеспечению реагирования [на распространение коронавируса]", - говорится в документе. Конгрессмены предполагают, что в случае вспышки заболевания на территории Мексики и Центральной Америки к границам США хлынет поток беженцев.

В настоящее время в Мексике подтверждены три случая заражения коронавирусом. В США, согласно сделанному в субботу заявлению Трампа, насчитывается 22 инфицированных.

В пятницу Трамп заявил, что американское правительство не исключает введения временных ограничений на въезд в Соединенные Штаты граждан ряда стран, в которых фиксируются значительные темпы распространения коронавируса. Ранее вашингтонская администрация временно запретила въезд на территорию США почти всех иностранцев, побывавших в последнее время в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет постоянный вид на жительство в США. В субботу вице-президент Майкл Пенс заявил, что страна вводит запрет на въезд иностранцев, находившихся в Иране в течение последних 14 дней.