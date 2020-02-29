Трамп заявил, что вывод войск США из Афганистана начнется немедленно

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.

"Сегодня. Это начнется незамедлительно", - заявил он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

По словам Трампа, договоренность с талибами позволит США сократить численность войск в Афганистане до примерно 8 тыс. человек.

Американский лидер намерен в скором времени лично встретиться с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Я лично буду встречаться с лидерами "Талибана" в не слишком далеком будущем", - сказал президент США.

Трамп заявил, что США будут готовы вернуть войска в Афганистан, если мирное соглашение с радикальным движением "Талибан" не реализуется.

"Я верю, что "Талибан" хочет что-либо предпринять, подтверждающее, что мы не зря потратили время. Если произойдут плохие события, мы вернемся, - сказал он. - Мы очень быстро вернем наши войска. Надеюсь, что это не понадобится".

Трамп поздравил своего афганского коллегу Ашрафа Гани, а также народ Афганистана с заключением мирного соглашения между Соединенными Штатами и движением "Талибан".

"Я хочу вспомнить всех, кто потерял жизнь в результате этой войны. <...> Я хочу поблагодарить наших получивших ранения военных. <...> Они хотят вернуться назад [в США]", - добавил американский лидер.