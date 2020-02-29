{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трамп заявил, что вывод войск США из Афганистана начнется немедленно

Президент США намерен в скором времени лично встретиться с лидерами движения "Талибан"
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS / POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS / POOL

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.

"Сегодня. Это начнется незамедлительно", - заявил он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

По словам Трампа, договоренность с талибами позволит США сократить численность войск в Афганистане до примерно 8 тыс. человек.

Американский лидер намерен в скором времени лично встретиться с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Я лично буду встречаться с лидерами "Талибана" в не слишком далеком будущем", - сказал президент США.

Трамп заявил, что США будут готовы вернуть войска в Афганистан, если мирное соглашение с радикальным движением "Талибан" не реализуется. 

"Я верю, что "Талибан" хочет что-либо предпринять, подтверждающее, что мы не зря потратили время. Если произойдут плохие события, мы вернемся, - сказал он. - Мы очень быстро вернем наши войска. Надеюсь, что это не понадобится".

Трамп поздравил своего афганского коллегу Ашрафа Гани, а также народ Афганистана с заключением мирного соглашения между Соединенными Штатами и движением "Талибан".

"Я хочу вспомнить всех, кто потерял жизнь в результате этой войны. <...> Я хочу поблагодарить наших получивших ранения военных. <...> Они хотят вернуться назад [в США]", - добавил американский лидер.

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Президент Сальвадора наложил вето на закон по примирению участников конфликта в 80-х годов
Найиб Букеле назвал "абсурдным" законопроект, который допускает амнистию участников гражданской войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС