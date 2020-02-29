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Распространение коронавируса нового типа
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США вводят запрет на въезд иностранцев, находившихся в Иране в течение последних 14 дней

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс в субботу заявил, что США вводят запрет на въезд в страну иностранцев, находившихся в Иране в течение последних 14 дней. Он также призвал американских граждан не ездить в те районы Италии и Южной Кореи, где обнаружены очаги распространения коронавируса.

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"Угроза для американских граждан остается низкой, несмотря на трагическую новость (о смерти гражданки США в штате Вашингтон - прим. ТАСС), - заявил он на пресс-конференции в Белом доме. - Мы призываем граждан не ездить в районы Италии и Южной Кореи, наиболее подверженные коронавирусу. Президент поручил Госдепартаменту работать с союзниками в Италии и Южной Корее, чтобы координировать проверки граждан, направляющихся в США".

Как заявил в субботу глава Белого дома Дональд Трамп, в США женщина умерла после заражения коронавирусом, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию и США. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

Теги
СШАИранПенс, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
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