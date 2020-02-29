Трамп заявил, что США хотят провести встречу лидеров постоянной пятерки СБ ООН в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают провести встречу лидеров пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) в Нью-Йорке. Об этом сообщил, отвечая в субботу на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции в Белом доме, президент США Дональд Трамп.

"Они все теперь хотят обсудить контроль над вооружениями. Это включает Россию. Думаю, с их стороны очень мудро добиваться этого. Думаю, и с нашей стороны мудро этого добиваться. И мы будем обсуждать это в Нью-Йорке", - заявил американский лидер, имея в виду коллег из других государств пятерки СБ ООН.

Трамп подтвердил, что США хотят обсудить на встрече лидеров пятерки СБ ООН контроль над вооружениями.