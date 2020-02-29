На Кипре произошли столкновения из-за закрытия переходов через внутреннюю границу

НИКОСИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. Столкновения между кипрской полицией и демонстрантами, протестующими против закрытия четырех переходов через межобщинную границу, произошли в центре Никосии. Об этом сообщает на своем сайте газета Phileleftheros.

Участники акции протеста, организованной общественным движением Unite Cyprus Now, которое призывает к немедленному объединению греческой и турецкой частей острова, обвинили в неискренности власти Республики Кипр, утверждающие, что закрытие четырех из девяти существующих переходов обусловлено необходимостью противодействия угрозе распространения нового коронавируса. По мнению демонстрантов, борьба с коронавирусом на самом деле лишь предлог для прекращения свободного передвижения по острову.

Протестующие устроили потасовки с полицией, которая охраняла пограничный КПП между территориями проживания двух общин на улице Ледра - главном торговом променаде в исторической части Никосии. Демонстранты опрокинули выстроенные ограждения и проникли в буферную зону ООН, имеющую в этом месте ширину лишь в несколько десятков метров. Там к ним примкнули их коллеги из Unite Cyprus Now, которые устроили аналогичную акцию у того же перехода с турко-кипрской стороны.

Шеф греко-кипрской полиции Кипрос Михайлидис попросил провести расследование запечатленного на видео инцидента с нападением одного из демонстрантов на стража порядка на КПП на улице Ледра. "Мы хотели бы подчеркнуть, что не потерпим такого поведения, в особенности по отношению к тем, кто дежурит на посту", - говорится в письменном заявлении официального представителя полиции Республики Кипр.

Временное закрытие четырех переходов

Власти Республики Кипр в пятницу объявили о том, что с субботы закрывают на семь дней четыре перехода, расположенные на улице Ледра, в деревнях Астромеритис, Лефка и Дериния.

В субботу находившийся в Лимасоле президент Республики Кипр Никос Анастасиадес заявил, что решение о временном закрытии переходов было принято после тщательного рассмотрения. Он подчеркнул, что у властей островного государства "не было другого варианта осуществления более эффективных проверок" состояния здоровья лиц, перемещающихся через межобщинную границу, учитывая состав населения на тех территориях Кипра, которые оккупированы турецкими войсками. Президент пояснил, что на севере острова находится более 3000 студентов из Ирана - страны, где наблюдается активный рост числа инфицированных новым коронавирусом.

Анастасиадис также сообщил, что оповестил о принятых мерах лидера турок-киприотов Мустафу Акынджи, однако тот выступил в пользу осуществления проверок состояния здоровья перемещающихся лиц не на внутренних, а на внешних границах Кипра. В ответ Анастасиадис заявил собеседнику, что предпринимаемые меры направлены на охрану здоровья жителей не только греческой, но и турецкой общин Кипра.