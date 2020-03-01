В Таджикистане пройдут парламентские выборы

ДУШАНБЕ, 1 марта. /ТАСС/. Выборы в Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана пройдут в республике в воскресенье. Голосование начнется в 6:00 по местному времени (4:00 мск), в это время во всех городах и районах страны откроются 3412 избирательных участков.

Выборы в нижнюю палату парламента проводятся в республике каждые пять лет, за период независимости (с 1991 года) это шестые такие выборы. Граждане выберут 63 депутатов, из которых 41 избирается по одномандатному списку, а 22 - по партийным спискам.

В предвыборную гонку вступили семь партий: Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии.

Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в одномандатных округах нужно набрать не менее 50% голосов избирателей. Предварительные итоги голосования будут объявлены центризбиркомом Таджикистана 2 марта.

Голосование на родине и за рубежом

На территории страны образованы единый общереспубликанский и 41 одномандатный территориальный избирательный округ. По данным промежуточного отчета международных наблюдателей от стран СНГ, в списки избирателей включены 4,9 млн граждан Таджикистана. Бюллетени напечатаны на таджикском, русском, узбекском и киргизском языках. Голосование продлится до 20:00 (18:00 мск).

Для соотечественников, находящихся за пределами Таджикистана, откроются 39 избирательных участков в 30 посольствах и 9 консульствах. В России граждане Таджикистана используют свое избирательное право в посольстве республики в Москве, а также в генконсульствах в Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Уфе. Избирательные участки на территории России будут работать с 08:00 до 20:00 часов.

Сотни наблюдателей и журналистов

За ходом выборов следят более 230 международных наблюдателей, в том числе семь представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и 15 представителей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Миссию от Содружества Независимых Государств возглавил председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Ожидается, что миссия из 158 человек посетит около 30 избирательных округов, включая областные центры и крупные города.

Освещать избирательный процесс будут 232 представителя иностранной и отечественной прессы. Экзитполы проводиться не будут.

Благоприятные условия на выборах

Для обеспечения безопасности на время выборов приняты дополнительные меры. С 24 февраля личный состав правоохранительных органов и силовых структур переведен на усиленный режим несения службы.

Для профилактики случаев возгорания на избирательных участках сотрудники пожарной службы МВД провели беседы с ответственными лицами и населением. В целом ситуация в стране спокойная и созданы благоприятные условия для проведения парламентских выборов.