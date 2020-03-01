{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Абхазии вводят смертную казнь за распространение наркотиков

В связи с мораторием, действующим с 2007 года, эта мера будет заменена на пожизненное лишение свободы

СУХУМ, 1 марта. /ТАСС/. Смертная казнь за распространение наркотических средств в особо крупном размере вводится в Абхазии. Соответствующий закон вступает в силу в воскресенье, сообщили ТАСС в парламенте страны.

В апреле 2019 года парламент Абхазии принял закон, ужесточающий наказание за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Помимо существенного увеличения штрафов, закон предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. В связи с мораторием на смертную казнь, действующим с 2007 года, эта мера будет заменена на пожизненное лишение свободы. В Абхазии проблему наркомании считают угрозой национальной безопасности страны.

"Закон о пожизненном заключении за распространение наркотиков в особо крупном размере должен был вступить в силу с 1 января, но его вступление в силу было отложено до 1 марта, чтобы кабинет министров разграничил употребляющих наркотики и распространителей, чтобы люди, употребляющие наркотики, не подпадали под статью Уголовного кодекса, и не отбывали пожизненное наказание. Однако правительство так и не проделало эту работу, а закон вступает в силу 1 марта", - сказал депутат парламента Дмитрий Дбар.

По этому закону особо крупным размером считаются 0,5 г метадона, являющегося самым распространенным в республике видом наркотика, и под статью о пожизненном заключении могут подпадать и люди, употребляющие наркотики, а не распространяющие их. Дбар выразил надежду на то, что новое правительство, которое придет после повторных выборов президента, назначенных на 22 марта, все же решит эту проблему.

В то же время, по словам депутата, в среду, 4 марта, на очередном заседании парламента будут внесены поправки в этот закон. Дбар отметил, что пожизненное заключение не распространяется на несовершеннолетних и женщин, им предусмотрено лишение свободы сроком до 10 и 25 лет. "Мы внесем поправки, чтобы в случае с несовершеннолетними это было до 7 лет лишения свободы, в случае с женщинами - до 15 лет", - пояснил он.

В соответствии с Уголовным кодексом Абхазии в настоящее время в виде исключительной меры наказания допускается применение смертной казни за умышленное убийство, посягательство на основы конституционного строя, безопасность государства и преступления против военной службы. Кроме того, речь идет об умышленных действиях, совершенных в период войны или неизбежной угрозы начала войны против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости Абхазии. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста.

Теги
Абхазия
Реклама на ТАСС
Трамп назвал талибов хорошими бойцами и считает, что в этом убедились в СССР
Американский лидер добавил, что талибы устали за 19 лет боевых действий с США в Афганистане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС