В Абхазии вводят смертную казнь за распространение наркотиков

СУХУМ, 1 марта. /ТАСС/. Смертная казнь за распространение наркотических средств в особо крупном размере вводится в Абхазии. Соответствующий закон вступает в силу в воскресенье, сообщили ТАСС в парламенте страны.

В апреле 2019 года парламент Абхазии принял закон, ужесточающий наказание за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Помимо существенного увеличения штрафов, закон предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. В связи с мораторием на смертную казнь, действующим с 2007 года, эта мера будет заменена на пожизненное лишение свободы. В Абхазии проблему наркомании считают угрозой национальной безопасности страны.

"Закон о пожизненном заключении за распространение наркотиков в особо крупном размере должен был вступить в силу с 1 января, но его вступление в силу было отложено до 1 марта, чтобы кабинет министров разграничил употребляющих наркотики и распространителей, чтобы люди, употребляющие наркотики, не подпадали под статью Уголовного кодекса, и не отбывали пожизненное наказание. Однако правительство так и не проделало эту работу, а закон вступает в силу 1 марта", - сказал депутат парламента Дмитрий Дбар.

По этому закону особо крупным размером считаются 0,5 г метадона, являющегося самым распространенным в республике видом наркотика, и под статью о пожизненном заключении могут подпадать и люди, употребляющие наркотики, а не распространяющие их. Дбар выразил надежду на то, что новое правительство, которое придет после повторных выборов президента, назначенных на 22 марта, все же решит эту проблему.

В то же время, по словам депутата, в среду, 4 марта, на очередном заседании парламента будут внесены поправки в этот закон. Дбар отметил, что пожизненное заключение не распространяется на несовершеннолетних и женщин, им предусмотрено лишение свободы сроком до 10 и 25 лет. "Мы внесем поправки, чтобы в случае с несовершеннолетними это было до 7 лет лишения свободы, в случае с женщинами - до 15 лет", - пояснил он.

В соответствии с Уголовным кодексом Абхазии в настоящее время в виде исключительной меры наказания допускается применение смертной казни за умышленное убийство, посягательство на основы конституционного строя, безопасность государства и преступления против военной службы. Кроме того, речь идет об умышленных действиях, совершенных в период войны или неизбежной угрозы начала войны против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости Абхазии. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста.