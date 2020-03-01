Трамп назвал талибов хорошими бойцами и считает, что в этом убедились в СССР

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) хорошими бойцами, в чем, по его мнению, смогли убедиться советские войска во время войны в Афганистане. С соответствующим заявлением Трамп выступил в субботу на проходящей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США.

"Что касается талибов, то они хорошие бойцы. Очевидно хорошие бойцы, - сказал он, комментируя заключение мирного соглашения с "Талибаном" в столице Катара. - Спросите об этом у СССР, что они хорошие бойцы. Но они [талибы] также устали, 19 лет (боевых действий с США в Афганистане - прим. ТАСС) <...>".

В соответствии с подписанным в субботу в столице Катара спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и представителем талибов муллой Абдуллой Гани Барадаром соглашением, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Через 4,5 месяца с момента подписания документа должна быть уменьшена численность контингента США в Афганистане до 8600 человек и пропорционально сокращена численность войск коалиции и союзников. Кроме того, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция выведут войска с пяти военных баз. Затем, при выполнении талибами своих обязательств США, союзники и коалиция полностью выведут все оставшиеся силы из Афганистана в последующие 9,5 месяца.