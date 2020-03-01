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Сирийско-турецкий конфликт

Макрон призвал Россию и Турцию обеспечить прекращение огня в Идлибе

Президент Франции указал на необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в субботу телефонные переговоры с лидерами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом. Как сообщил Елисейский дворец, он призвал Москву и Анкару обеспечить прекращение огня в сирийской провинции Идлиб.

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"Президент Франции подчеркнул важность в самое ближайшее время обеспечить прекращение военных действий. Он призвал Россию и Турцию установить долговременный и поддающийся проверке режим прекращения огня в соответствии с договоренностями, достигнутыми на четырехсторонней встрече в Стамбуле осенью 2018 года", - отметили в президентской администрации.

Макрон также указал на необходимость "соблюдения норм международного гуманитарного права, защиты гражданского населения и обеспечения доступа к гуманитарной помощи". Он "подчеркнул полную готовность Франции содействовать заслуживающей доверия деэскалации, что позволит возобновить политический процесс, лишь на основе которого возможно вернуться к стабильности и к безопасности как в Сирии, так и в регионе", говорится в сообщении.

Как сообщили в субботу в пресс-службе Кремля, президент России в разговоре с французским коллегой обсудил обострение ситуации в Идлибе и рассказал о мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии. Путин проинформировал Макрона, что все актуальные аспекты сирийского урегулирования будут обсуждаться "в Москве в ходе планирующейся в ближайшие дни российско-турецкой встречи на высшем уровне".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипМакрон, ЭмманюэльСирийско-турецкий конфликт
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