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Экзит-пол: партия "Обычные люди и независимые личности" лидирует на выборах в Словакии

За нее, по данным опросов, проголосовали 25,8% избирателей

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Центристская партия "Обычные люди и независимые личности" лидирует на состоявшихся в субботу выборах в парламент Словакии. Согласно данным экзит-пола, распространенного телеканалом Markíza, партия получила наибольшую поддержку - 25,8% голосов избирателей.

Крупнейшая партия действующей правительственной коалиции "Направление - социальная демократия" оказалась на втором месте с 14,9% голосов. Она, скорее всего, будет вынуждена уйти в оппозицию. В Национальный совет (парламент) республики прошли восемь из 24 политических субъектов, которые принимали участие в выборах.

Избирательные участки на выборах в парламент Словакии закрылись в субботу в 23:00 по местному времени (01:00 мск воскресенья).

Теги
Словакия
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Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Словакии
По данным Статистического управления республики по итогам подсчета 1,5% бюллетеней, они получили поддержку 24,96% проголосовавших
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