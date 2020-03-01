Экзит-пол: партия "Обычные люди и независимые личности" лидирует на выборах в Словакии

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Центристская партия "Обычные люди и независимые личности" лидирует на состоявшихся в субботу выборах в парламент Словакии. Согласно данным экзит-пола, распространенного телеканалом Markíza, партия получила наибольшую поддержку - 25,8% голосов избирателей.

Крупнейшая партия действующей правительственной коалиции "Направление - социальная демократия" оказалась на втором месте с 14,9% голосов. Она, скорее всего, будет вынуждена уйти в оппозицию. В Национальный совет (парламент) республики прошли восемь из 24 политических субъектов, которые принимали участие в выборах.

Избирательные участки на выборах в парламент Словакии закрылись в субботу в 23:00 по местному времени (01:00 мск воскресенья).