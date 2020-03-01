Мексика не получала от США уведомления о планах ограничить пересечение общей границы

МЕХИКО, 1 марта. /ТАСС/. Власти Мексики не получали от США официального уведомления о планах Вашингтона ограничить пересечение общей границы для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении МИД латиноамериканского государства.

"В связи с возможным введением ограничений на въезд в США через границу с Мексикой правительство Мексики информирует, что на официальном уровне этот вопрос каким-либо образом не поднимался", - указывается в документе. В нем также отмечается, что власти латиноамериканской страны подтверждают намерение сотрудничать с коллегами из США, чтобы "защитить здоровье населения обеих стран".

О том, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений на въезд на границе с Мексикой, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности США.

К настоящему времени в Мексике официально подтверждено четыре случая заражения коронавирусом. В США, согласно сделанному в субботу заявлению президента Дональда Трампа, насчитывается 22 инфицированных.