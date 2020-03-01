{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мексика не получала от США уведомления о планах ограничить пересечение общей границы

При этом в Мехико подтвердили намерение сотрудничать с американскими коллегами, чтобы "защитить здоровье населения обеих стран"

МЕХИКО, 1 марта. /ТАСС/. Власти Мексики не получали от США официального уведомления о планах Вашингтона ограничить пересечение общей границы для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении МИД латиноамериканского государства.

"В связи с возможным введением ограничений на въезд в США через границу с Мексикой правительство Мексики информирует, что на официальном уровне этот вопрос каким-либо образом не поднимался", - указывается в документе. В нем также отмечается, что власти латиноамериканской страны подтверждают намерение сотрудничать с коллегами из США, чтобы "защитить здоровье населения обеих стран".

О том, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений на въезд на границе с Мексикой, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности США.

К настоящему времени в Мексике официально подтверждено четыре случая заражения коронавирусом. В США, согласно сделанному в субботу заявлению президента Дональда Трампа, насчитывается 22 инфицированных.

Теги
МексикаСША
Реклама на ТАСС
В Словакии парламентские выборы укрепили позиции центристов
По итогам подсчета 43,14% бюллетеней кандидатов от партии "Обычные люди и независимые личности" поддержали 24,06% избирателей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС