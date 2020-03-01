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В Таджикистане началось голосование на парламентских выборах

Граждане выберут 63 депутатов, из которых 41 избирается по одномандатному списку, а 22 - по партийным спискам

ДУШАНБЕ, 1 марта. /ТАСС/. Выборы в нижнюю палату парламента стартовали в воскресенье в Таджикистане. В 6:00 по местному времени (4:00 мск) в стране открылись 3412 избирательных участков.

Граждане выберут 63 депутатов, из которых 41 избирается по одномандатному списку, а 22 - по партийным спискам. По данным промежуточного отчета международных наблюдателей от стран СНГ, в списки избирателей включены 4,9 млн граждан Таджикистана. Голосование продлится до 20:00 (18:00 мск).

В предвыборную гонку вступили семь партий: Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии.

Для граждан Таджикистана, находящихся за пределами республики, откроются 39 избирательных участков в 30 посольствах и 9 консульствах. В России граждане Таджикистана используют свое избирательное право в посольстве республики в Москве, а также в генконсульствах в Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Уфе.

Предварительные итоги голосования будут объявлены Центризбиркомом Таджикистана 2 марта.

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Таджикистан
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