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Явка на парламентских выборах в Таджикистане достигла 23,4%

По данным ЦИК республики, за первые три часа проголосовали 1 млн 150 тыс. 37 избирателей
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© Михаил Егиков/ТАСС

ДУШАНБЕ, 1 марта. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах в парламент Таджикистана по состоянию на 9:00 по местному времени (7:00 мск) составила 23,4%. Об этом сообщил член Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Носирджон Салимзода.

"По данным Центризбиркома, за первые три часа, на 9:00, на всех 3412 избирательных участках республики проголосовали 1 млн 150 тыс. 37 избирателей, что составило 23,4% от количества внесенных в список избирателей", - сообщил Салимзода.

Он отметил, что голосование по всей стране продолжается и созданы все условия для проведения свободных и прозрачных выборов.​​​​​

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