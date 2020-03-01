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Байден победил на первичных выборах в Южной Каролине по результатам подсчета всех голосов

Как сообщило издание The New York Times, бывший вице-президент США получил 48,4% голосов избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в американском штате Южная Каролина. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте газеты The New York Times результаты обработки 100% бюллетеней.

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Байден получил 48,4% голосов избирателей, бывший сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 19,9%, миллиардер Том Стейер - 11,3%, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж - 8,2%, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 7,1%, остальные кандидаты - суммарно около 5%.

Стейер в субботу вечером заявил, что выходит из предвыборной гонки.

На праймериз в Южной Каролине отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 54 делегатов. Байден, согласно предварительным оценкам The New York Times, получит не менее 29 из них, Сандерс - минимум девять.

С учетом предварительных итогов праймериз в Южной Каролине Сандерс заручился поддержкой 54 делегатов. Байден получил 44 голоса, Буттеджадж - 26, Уоррен - восемь, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар - семь. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, Берни
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