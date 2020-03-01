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Гани заявил, что освобождение пленных талибов не может быть условием переговоров

Президент Афганистана также сообщил, что не заключал договоренностей с американскими властями об освобождении талибов, подчеркнув, что США не имеют полномочий для осуществления подобных шагов

ТАСС, 1 марта. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил в ходе пресс-конференции в воскресенье, что власти не имеют обязательств по освобождению пяти тысяч пленных членов движения "Талибан" (запрещено в РФ). Речь Гани приводит агентство AFP.

"Нет никаких обязательств по освобождению пяти тысяч заключенных. Это право и воля афганского народа. Это [освобождение заключенных] может быть включено в повестку внутриафганских переговоров, но не может быть предварительным условием для них", - заявил президент.

По информации телеканала "1-TV", афганский лидер также сообщил, что не заключал договоренностей с американскими властями об освобождении талибов, подчеркнув, что США не имеют полномочий для осуществления подобных шагов. Согласно тексту мирного договора между США и "Талибаном", подписанного в Дохе 29 февраля, Вашингтон обязуется "начать незамедлительную работу со всеми сторонами [афганского конфликта] для осуществления плана по оперативному освобождению военных и политических узников".

Мирное соглашение стало итогом переговоров, которые США и талибы вели в Дохе с октября 2018 года. Свои подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель "Талибана" мулла Абдулла Гани Барадар.

Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения "Талибан" и содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами, отмечается в документе, должны начаться 10 марта.

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