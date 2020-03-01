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Сирийско-турецкий конфликт

Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на Москву и Дамаск в Сирии

Председатель комитета по внешним делам в Бундестаге Норберт Реттген считает, что Запад должен продумать вопрос введения дополнительных санкций против России из-за ситуации в Сирии

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Ведущие политики германского Христианско-демократического союза (ХДС) призвали усилить давление на президента Сирии Башара Асада и Россию с целью поиска политического урегулирования ситуации в Идлибе после того, как президент Турции Тайип Эрдоган заявил об открытии границ для беженцев. Об этом пишет в воскресенье газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"ЕС и США должны сейчас вместе повысить давление на Асада и Путина, чтобы открыть путь для политических переговоров об окончании ужасной войны в Сирии", - заявила изданию министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Председатель комитета по внешним делам в Бундестаге, кандидат на пост главы ХДС Норберт Реттген считает, что Запад должен продумать вопрос введения дополнительных санкций против России из-за ситуации в Сирии. Москва "до сих пор не заплатила цену за свою завоевательную войну на стороне Асада", - утверждает он. В этой связи, по мнению Реттгена, у российского президента Владимира Путина "нет повода реагировать на какие бы то ни было призывы европейских министров иностранных дел". "Мы должны ясно дать понять, что готовы жестко играть как дипломатически, так и в экономическом плане", - отметил политик, высказав мнение, что инициаторами такой жесткой линии могли бы выступить совместно Германия и Франция.

В то же время он предостерег ЕС от жесткой реакции на заявления Эрдогана. По его мнению, заявление турецкого президента об открытии границ для беженцев было "криком о помощи", "а не провокацией". "Его попытка сотрудничать с Россией в Сирии провалилась", - считает Реттген.

Правительство ФРГ пока открыто не осуждало угрозы Эрдогана, пишет газета. Представитель кабмина заявил лишь, что Берлин ожидает соблюдения сделки между ЕС и Турцией по беженцам.

Геометрическая прогрессия

28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание не предпринимать никаких действий в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь на 28 февраля 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

29 февраля Эрдоган сообщил, что по меньшей мере 18 тыс. сирийских беженцев уже пересекли границу Турции с ЕС. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу информировал в воскресенье, что по данным на 09:55 мск границу Турции с ЕС пересекли более 76 тыс. мигрантов.

Теги
СШАСирияТурцияГерманияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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