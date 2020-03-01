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Telegraph: Британия намерена выйти из Европейской конвенции по правам человека

По данным издания, ранее главы МИД и МВД страны выступали с критикой документа, указывая на то, что европейские судьи используют его в своих интересах

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Лондон намерен отказаться от соблюдения европейских законов о защите прав человека начиная с будущего года, когда между Великобританией и ЕС перестанет действовать переходный период после Brexit. Об этом пишет в воскресенье газета The Sunday Telegraph.

По информации издания, британская сторона на стартующих 2 марта в Брюсселе переговорах откажется принимать те положения будущего торгового соглашения, которые требуют от Соединенного Королевства соблюдать положения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), вступившей в силу в 1953 году.

Газета указывает, что нынешний глава МИД Британии Доминик Рааб и глава МВД Прити Пател ранее выступали с критикой конвенции, указывая на то, что европейские судьи используют ее в своих интересах. Горячим сторонником от отказа от обязательств Великобритании по ЕКПЧ выступает и главный советник премьер-министра Доминик Каммингс. Ранее он критиковал такие положения документа, как необходимость предоставлять право голоса заключенным или запрет на экстрадицию некоторых иностранных преступников.

"Мы будем соблюдать права человека своим способом", - приводит издание слова источника в правящей Консервативной партии, который назвал неприемлемыми требования ЕС придерживаться европейских законов после прекращения членства королевства в европейском сообществе.

Великобритания официально покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца 2020 года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За этот период стороны должны договориться о будущих отношениях, в первую очередь о порядке двусторонней торговли. Продлевать переходный период Лондон не намерен.

Теги
Великобритания
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