Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися

ДУШАНБЕ, 1 марта. /ТАСС/. Явка избирателей на парламентских выборах, проходящих в воскресенье в Таджикистане, на 15:00 (13:00 мск) составила 75,1%, они признаны состоявшимися. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

"По данным, представленным всеми избирательными участками на 15:00 (13:00 мск) Центризбиркому, в течение девяти часов голосования на территории республики проголосовали 3 млн 703 тыс. 962 избирателя, что составляет 75,1%", - сообщил Худоерзода. По его словам, "это количество проголосовавших является основанием считать выборы состоявшимися".

В воскресенье в Таджикистане проходят выборы в нижнюю палату парламента. Избирательные участки по всей стране открылись в 6:00 (4:00 мск). Всего будут избраны 63 депутата, из которых 41 - от одномандатных избирательных округов, 22 депутата - по общереспубликанскому избирательному округу. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, кандидатам в одномандатных округах - набрать не менее 50% голосов избирателей. По закону выборы считаются состоявшимися, если проголосовало более половины избирателей.