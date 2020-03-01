Минобороны Турции заявило, что с 27 февраля в Идлибе проводится операция "Весенний щит"

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил в воскресенье, что в сирийском Идлибе с 27 февраля проводится операция под названием "Весенний щит".

"Успешно продолжается операция "Весенний щит", которая была начата 27 февраля в ответ на подлое нападение на турецких военных. На сегодняшний момент были обезврежены один БПЛА, восемь вертолетов, 103 танка, 72 гаубицы, три системы ПВО и 2212 военных режима [президента Сирии Башара Асада]", - приводит его слова телеканал NTV.

Акар также подчеркнул, что целью операции "не является противостояние с Россией". "Наша задача - предотвратить преступления, совершаемые режимом [легитимного президента Сирии] Башара Асада, устранение радикальных элементов и предотвращение [волны] миграции", - утверждает министр.

Очередное обострение ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб произошло в ночь на 28 февраля. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 36 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.

Турция провела на территории Сирии уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.