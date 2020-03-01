Зеленского просят национализировать телеканалы олигархов

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием национализировать все украинские телеканалы, принадлежащие олигархам, зарегистрировали на сайте главы государства.

"Отобрать у олигархов все украинские каналы и сделать их государственными", гласит название электронного документа, размещенного на сайте главы украинского государства.

В конце января четыре медиагруппы страны начали вещание 22 телеканалов в закодированном режиме, при этом для их раскодировки необходимо приобрести специальные тюнеры (их стоимость составляет около $45 по текущему курсу).

Инициатор петиции - Татьяна Худин - считает, что если бы эти каналы были государственными, то их бы не кодировали. "Просим вернуть государству то, что ему должно принадлежать", - сказано в тексте петиции.

Рассмотрение президентом петиции возможно, если она наберет 25 тысяч подписей за 90 дней.

Ранее Зеленский на встрече с руководством ведущих медиагрупп страны достиг договоренности о том, что до 16 марта будет обеспечен запуск незакодированных спутниковых сигналов международных версий общенациональных каналов, что вновь обеспечит доступ граждан к ним. Кроме того, существовала договоренность о том, что операторы спутникового вещания должны разработать социальные пакеты вещания "с минимальной абонентской платой для социально незащищенных слоев населения".