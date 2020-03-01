{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленского просят национализировать телеканалы олигархов

Ранее сообщалось, что четыре медиагруппы страны начали вещание 22 телеканалов в закодированном режиме, при этом для их раскодировки необходимо приобрести специальные тюнеры стоимостью около $45

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием национализировать все украинские телеканалы, принадлежащие олигархам, зарегистрировали на сайте главы государства.

"Отобрать у олигархов все украинские каналы и сделать их государственными", гласит название электронного документа, размещенного на сайте главы украинского государства.

В конце января четыре медиагруппы страны начали вещание 22 телеканалов в закодированном режиме, при этом для их раскодировки необходимо приобрести специальные тюнеры (их стоимость составляет около $45 по текущему курсу).

Инициатор петиции - Татьяна Худин - считает, что если бы эти каналы были государственными, то их бы не кодировали. "Просим вернуть государству то, что ему должно принадлежать", - сказано в тексте петиции.

Рассмотрение президентом петиции возможно, если она наберет 25 тысяч подписей за 90 дней.

Ранее Зеленский на встрече с руководством ведущих медиагрупп страны достиг договоренности о том, что до 16 марта будет обеспечен запуск незакодированных спутниковых сигналов международных версий общенациональных каналов, что вновь обеспечит доступ граждан к ним. Кроме того, существовала договоренность о том, что операторы спутникового вещания должны разработать социальные пакеты вещания "с минимальной абонентской платой для социально незащищенных слоев населения".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Более 76 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС
Ранее сообщалось, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС