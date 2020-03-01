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В ЕС объявили высокий уровень готовности к защите из-за ситуации на границе с Турцией

В агентстве по контролю внешних границ напомнили, что Frontex проводит регулярные операции в Греции и Болгарии

ВАРШАВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex подняло до высокого уровень готовности к защите безопасности рубежей евросообщества в связи с наплывом беженцев на границе с Турцией. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в воскресенье в пресс-службе агентства.

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"Мы внимательно следим за ситуацией и подняли уровень готовности на всех границах с Турцией до высокого", - информировала представительница пресс-службы Изабелла Купер. "Мы также следим за ситуацией на Кипре. Мы находимся в тесном и постоянном контакте с греческими властями относительно дополнительной поддержки, которую мы можем оказать в этой быстро развивающейся ситуации", - сказала она.

Как напомнили в пресс-службе, агентство проводит регулярные операции в Греции и Болгарии. "Самая крупная операция Frontex развернута на греческих островах, где у нас почти 400 человек, также у нас есть 60 офицеров в Болгарии и небольшой контингент в регионе Еврос на греко-турецкой сухопутной границе", - отметила Купер.

По ее словам, в течение последних двух дней исполнительный директор Frontex беседовал с греческими высокопоставленными чиновниками о сложившейся ситуации. "Мы предпринимаем шаги по переброске в Грецию технического оборудования, а также дополнительных офицеров", - добавила Купер.

Официальный представитель генсека Совета Европы (СЕ) Даниэль Хольтген сообщил в Twitter, что генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич встревожена ситуацией с беженцами, пытающимися пересечь турецко-греческую границу. Хольтген отметил, что СЕ "внимательно следит за развитием событий".

Теги
БолгарияТурцияГреция
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