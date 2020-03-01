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Сирийско-турецкий конфликт
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СМИ: турецкие силы сбили два сирийских самолета в зоне Идлиба

По данным агентства, находившиеся в обоих самолетах пилоты "на парашютах добрались до земли"

ТАСС, 1 марта. Турецкие войска сбили в воскресенье два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.

По его информации, "силы турецкого режима сбили два самолета сирийской правительственной армии в провинции Идлиб".

Агентство отмечает, что пилоты, находившиеся в обоих самолетах, "на парашютах добрались до земли". "Они [пилоты] не пострадали", - указывает SANA.

Некоторое время назад SANA сообщила, что подразделения сирийской армии близ города Саракиб в провинции Идлиб "сбили турецкий беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам".

Официальных комментариев по данному поводу с турецкой стороны не поступало.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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