{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сирийско-турецкий конфликт

В Минобороны Турции заявили, что в небе над Идлибом были сбиты два сирийских Су-24

В Анкаре при этом не уточнили, кто именно наносил удары по целям армии Сирии

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции сообщило в воскресенье о том, что два сирийских истребителя Су-24 были сбиты в небе над Идлибом.

"Были уничтожены две системы ПВО, одна из которых сбила наш БПЛА. Были сбиты принадлежащие режиму [президента Сирии Башара Асада] два самолета Су-24, которые атаковали наши самолеты", - говорится в коммюнике.

В Анкаре при этом не уточнили, кто именно наносил удары по целям армии Сирии.

Ранее в воскресенье государственное сирийское агентство SANA сообщило, что "силы турецкого режима сбили два самолета сирийской правительственной армии в провинции Идлиб". По его данным, пилоты, находившиеся в обоих самолетах, "на парашютах добрались до земли".

Некоторое время назад SANA сообщила, что подразделения сирийской армии близ города Саракиб в провинции Идлиб "сбили турецкий беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам".

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
СМИ: турецкие силы сбили два сирийских самолета в зоне Идлиба
По данным агентства, находившиеся в обоих самолетах пилоты "на парашютах добрались до земли"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС