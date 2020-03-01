В Минобороны Турции заявили, что в небе над Идлибом были сбиты два сирийских Су-24

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции сообщило в воскресенье о том, что два сирийских истребителя Су-24 были сбиты в небе над Идлибом.

"Были уничтожены две системы ПВО, одна из которых сбила наш БПЛА. Были сбиты принадлежащие режиму [президента Сирии Башара Асада] два самолета Су-24, которые атаковали наши самолеты", - говорится в коммюнике.

В Анкаре при этом не уточнили, кто именно наносил удары по целям армии Сирии.

Ранее в воскресенье государственное сирийское агентство SANA сообщило, что "силы турецкого режима сбили два самолета сирийской правительственной армии в провинции Идлиб". По его данным, пилоты, находившиеся в обоих самолетах, "на парашютах добрались до земли".

Некоторое время назад SANA сообщила, что подразделения сирийской армии близ города Саракиб в провинции Идлиб "сбили турецкий беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам".