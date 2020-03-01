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Источник: Чавушоглу и Лавров провели переговоры в преддверии встречи Эрдогана и Путина

Встреча лидеров Турции и России намечена на 5 или 6 марта

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в воскресенье телефонные переговоры в преддверии встречи президентов Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

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"Наш министр провел переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Обсуждались [различные] темы в преддверии встречи лидеров [двух стран]", - сказал собеседник агентства.

В субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана может состояться 5 или 6 марта в Москве. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил подготовку к переговорам глав государств в эти сроки, не назвав места их проведения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЧавушоглу, Мевлют
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