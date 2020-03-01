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МИД Греции опроверг информацию Турции о 76 тыс. уехавших в ЕС мигрантов

По данным ведомства, было предотвращено проникновение на греческую территорию 10 тыс. человек, 73 человека незаконно проникли на территорию Греции, но были арестованы

АФИНЫ, 1 марта. /ТАСС/. МИД Греции опроверг в воскресенье ложные новости, распространяемые Турцией о более чем 76 тыс. мигрантов, которые перебрались с пятницы в страны ЕС, приведя реальные данные о десятках людей, попавших на греческую территорию за эти дни в районе греко-турецкой границы в области Эврос.

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"Кампания дезинформации турецких властей продолжается", - говорится в сообщении МИД, которое размещено в его Twitter. "Реальность такова: было предотвращено проникновение на греческую территорию (во всем Эвросе) 10 тыс. человек со вчерашнего утра до сегодняшнего утра. 73 человека, которые не имеют связи с Идлибом, незаконно проникли на территорию Греции, были арестованы, и на них подготовлены документы в суд", - отметило внешнеполитическое ведомство.

По словам МИД, "никто не может пересечь греческие границы". "Эффективно предотвращаются любые попытки их незаконно пересечь. Цифры, приводимые турецкими властями, являются полностью ложными и вводящими в заблуждение", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Турция граничит в районе области Эврос с Грецией и Болгарией, которая сообщила, что у нее не зарегистрировано в последние дни случаев пересечения границы нелегальными мигрантами из Турции.

В то же время, как сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), правительственные источники указывают, что "греческое правительство использует все подходящие средства для информирования людей, которых подталкивают сфабрикованными новостями перемещаться или концентрироваться в определенных участках восточной границы Греции". "В этом контексте мы используем возможность отправлять СМС-сообщения в районе границы для информирования этих групп. На тысячи иностранных мобильных телефонов в районе поступили следующие сообщения при приближении к границе: "Из Греческой Республики: Греция максимально усиливает меры охраны границы. Не пытайтесь незаконно переходить греческую границу".

Что касается морских границ между Грецией и Турцией, то более 400 мигрантов и беженцев из Турции высадились в последние два дня на греческих островах Лесбос, Хиос и Самос.

По последним данным, оглашенным министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу, более 76 тыс. мигрантов пересекли границу Турции с Европейским союзом после принятия Анкарой решения об открытии границы для беженцев.

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