Дамаск подтвердил, что Турция сбила два самолета ВВС Сирии в Идлибе

ТАСС, 1 марта. Власти Сирии подтвердили, что турецкие силы сбили в воскресенье два военных самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило сирийское агентство SANA , цитируя заявление представителя министерства обороны страны.

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По словам представителя сирийского МО, в воскресенье после полудня "два сирийских самолета выполняли задание по противодействию вооруженным террористическим группировкам в провинции Идлиб". В это время, добавил он, "турецкие боевые самолеты перехватили и обстреляли два сирийских самолета". Самолеты, по данным МО, были сбиты над территорией провинции Идлиб. Он уточнил, что "пилоты благополучно катапультировались".

Некоторое время назад агентство SANA сообщило, что "силы турецкого режима сбили два самолета сирийской правительственной армии в провинции Идлиб". Агентство отметило, что пилоты, находившиеся в обоих самолетах, не пострадали.

Как сообщило министерство национальной обороны Турции, два сирийских истребителя Су-24 были сбиты в небе над Идлибом. В коммюнике турецкого оборонного ведомства говорится, что "были сбиты принадлежащие режиму [президента Сирии Башара Асада] два самолета Су-24", которые атаковали турецкие самолеты.

Некоторое время назад SANA сообщила, что подразделения сирийской армии близ города Саракиб в провинции Идлиб "сбили турецкий беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам".