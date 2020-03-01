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Сирийско-турецкий конфликт
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Источник: сирийские ПВО уничтожили шесть ударных беспилотников вооруженных сил Турции

Собеседник агентства уточнил, что беспилотники наносили удары по позициям правительственных войск

ДАМАСК, 1 марта. /ТАСС/. Шесть ударных турецких беспилотников уничтожены сирийскими средствами ПВО. Об этом сообщил источник в Минобороны Сирийской Арабской Республики.

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"В течение дня 1 марта 2020 года сирийские средства ПВО уничтожили шесть ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Турции над Идлибской зоной деэскалации", - сказал собеседник.

Как уточнил источник, беспилотные аппараты наносили удары по позициям правительственных войск, поддерживая террористические бандформирования.

Собеседник агентства также сообщил, что турецкие истребители F-16 сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации, летчики катапультировались и находятся в безопасности. Источник напомнил, что воздушное пространства над Идлибской зоной деэскалации закрыто с 1 марта 2020 года.

Ранее агентство SANA сообщило, что подразделения сирийской армии близ города Саракиб в провинции Идлиб "сбили турецкий беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам".

Некоторое время назад агентство SANA информировало, что "силы турецкого режима сбили два самолета сирийской правительственной армии в провинции Идлиб". Агентство отметило, что пилоты, находившиеся в обоих самолетах, не пострадали.

Как сообщило министерство национальной обороны Турции, два сирийских истребителя Су-24 были сбиты в небе над Идлибом. В коммюнике турецкого оборонного ведомства говорится, что "были сбиты принадлежащие режиму [президента Сирии Башара Асада] два самолета Су-24", которые атаковали турецкие самолеты.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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