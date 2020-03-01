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СМИ: Сирия и временное правительство Ливии будут противодействовать вмешательству Турции

По данным агентства SANA, стороны подписали меморандум о возобновлении работы дипмиссий в Дамаске и Бенгази

ТАСС, 1 марта. Меморандум о возобновлении работы дипмиссий в Дамаске и Бенгази подписан в воскресенье между Сирией и временным правительством Ливии. Как сообщило агентство SANA, обе стороны договорились "о координации внешнеполитической деятельности и совместных шагах по отпору турецкому вмешательству и агрессии против сирийского и ливийского народов".

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"Сирия и Ливия сталкиваются с похожими вызовами и внешним давлением, которое несет угрозу их суверенитету и арабской национальной безопасности", - подчеркнул после подписания меморандума вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. По его словам, в Дамаске придают "очень большое значение взаимодействию с ливийскими братьями".

Муаллем провел ранее в Дамаске переговоры с делегацией временного правительства Ливии, в состав которой вошли вице-премьер Абдель Рахман аль-Ахириш и министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдель Хади аль-Хувейдж.

По информации SANA, ливийская делегация в ходе переговоров указала "на опасное вмешательство Турции, которая направила в Ливию тысячи наемников".

Ранее телеканал Al-Hadath сообщал, что с конца декабря прошлого года Турция переправила в Ливию не менее 6 тыс. боевиков сирийской оппозиции для поддержки вооруженных милиций, воюющих на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Это произошло после того, между Анкарой и ПНС 28 ноября 2019 года был заключили меморандум о сотрудничестве в военной области.

Теги
СирияТурцияЛивияПереговоры о перемирии в ЛивииСирийско-турецкий конфликт
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