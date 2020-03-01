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Помпео надеется, что внутриафганские переговоры начнутся в ближайшие дни

Помпео надеется, что внутриафганские переговоры начнутся в ближайшие дни.

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Теги
АфганистанСШАПомпео, Майкл (Майк)
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СМИ: Сирия и временное правительство Ливии будут противодействовать вмешательству Турции
По данным агентства SANA, стороны подписали меморандум о возобновлении работы дипмиссий в Дамаске и Бенгази
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