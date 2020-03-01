Главы МИД ЕС проведут экстренную встречу по Идлибу по запросу Греции

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Совет ЕС на уровне глав МИД в ближайшие дни проведет экстренное заседание по Идлибу, которое созвано в ответ на запрос Греции. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"На ближайшей неделе я созываю экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, чтобы обсудить сложившуюся вокруг Идлиба ситуацию, в том числе по запросу главы МИД Греции", - заявил Боррель. Греция в последние дни столкнулась с наплывом сирийских беженцев из Турции, которых, по сообщениям СМИ, подвозят к границе турецкие автобусы.

"Возобновившиеся в Идлибе боевые действия несут серьезную угрозу международному миру и безопасности. Они приводят к огромным человеческим страданиям, наносят огромный ущерб региону. ЕС должен удвоить усилия, чтобы разрешить страшный гуманитарный кризис, используя все имеющиеся в его распоряжении средства", - заявил он.

Боррель в очередной раз подчеркнул, что, по мнению ЕС, кризис в Сирии "не имеет военного решения" и призвал "все стороны, в первую очередь Дамаск, срочно возобновить политический процесс под эгидой ООН". Он также заявил о готовности ЕС оказать срочную гуманитарную помощь населению Идлиба, находящегося на неподконтрольной правительству Сирии территории.

28 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на турецкого чиновника, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб.

По последним данным, озвученным министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу, более 76 тыс. мигрантов пересекли границу Турции с Европейским союзом после принятия Анкарой решения об открытии границы для беженцев.

Ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.