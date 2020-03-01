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Сирийско-турецкий конфликт

СМИ: средства ПВО Сирии отражают атаку турецких беспилотников на аэродром в Хаме

Ранее турецкие беспилотники атаковали военный аэродром в Нейрабе к востоку от города Алеппо

ТАСС, 1 марта. Сирийские средства противовоздушной обороны ведут огонь по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) турецких ВВС, которые пытаются атаковать военный аэродром в городе Хама (220 км от Дамаска). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Ekhbariya.

"Наши зенитчики отражают нападение вражеских БПЛА, которые появились в небе над Хамой", - говорится в сообщении.

Ранее турецкие беспилотники атаковали военный аэродром в Нейрабе к востоку от города Алеппо. Турецкие БПЛА участвуют также в военных действиях, которые идут в районе города Саракиб в провинции Идлиб.

Источник в Минобороны Сирии сообщил в воскресенье, что за сутки сирийские ПВО уничтожили шесть ударных беспилотников вооруженных сил Турции. По его словам, беспилотные аппараты наносили удары по позициям правительственных войск, поддерживая террористические бандформирования.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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