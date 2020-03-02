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Назначенный премьер Ирака отказался от формирования кабмина и отозвал свою кандидатуру

Тауфик Алауи заявил, что на него оказывали давление

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. Назначенный на пост премьер-министра Ирака Мухаммед Тауфик Алауи отказался формировать правительство и отозвал в воскресенье свою кандидатуру. Соответствующее заявление распространил его офис.

"На меня было оказано давление, - заявил Алауи. - Я же видел свою задачу в том, чтобы сформировать независимое правительство, которое могло бы эффективно работать без пристрастных обязательств и давления в целях выполнения требований народа".

Заявление Алауи было распространено после того, как в воскресенье парламент не смог утвердить сформированное им правительство из-за отсутствия кворума.

После месяцев антиправительственных выступлений, приведших к внутриполитическому кризису, 1 февраля президент Ирака Бархам Салех утвердил предложенную ему парламентариями от шиитских фракций кандидатуру бывшего министра коммуникаций Алауи на пост премьера и поручил ему сформировать правительство. До завершения этого процесса обязанности главы кабинета продолжал исполнять Адель Абдель Махди, подавший в отставку еще в конце ноября прошлого года.

Теги
ИракСалех, БархамМахди, Адель Абдель
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