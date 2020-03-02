Глава МИД Венесуэлы назвал лицемерием осуждение Колумбией нападения на сторонников Гуайдо

КАРАКАС, 2 марта. /ТАСС/. Осуждение со стороны властей Колумбии нападения группы вооруженных людей на представителей венесуэльской оппозиции во время митинга является лицемерием, поскольку в этой стране имеют место убийства общественных деятелей и похищения. Соответствующее заявление в воскресенье сделал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Правительство Колумбии злоупотребляет своим лицемерием и наглостью. Это страна, где находят массовые захоронения, почти ежедневно совершаются убийства общественных лидеров и экс-комбатантов (повстанцев, которые подписали соглашение о прекращении конфликта с властями - прим. ТАСС), а также самые отвратительные нарушения прав человека, процветает наркотрафик", - написал дипломат в своем "Твиттере".

В субботу депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Альфонсо Маркина рассказал, что организованная венесуэльской оппозицией манифестация в городе Баркисимето в западном штате Лара подверглась нападению. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо выступил с утверждением, что правительство Венесуэлы пыталось убить его. Власти Колумбии назвали произошедшее "новым примером систематического нарушения прав человека" в Венесуэле.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает социально-экономический кризис. Ситуация в стране обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия, Турция.