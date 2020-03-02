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СМИ: Токио и Пекин договорились отложить визит Си Цзиньпина в Японию

Председатель КНР не посещал Японию с 2008 года

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию откладывается из-за продолжающегося распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщила японская общенациональная газета The Asahi Shimbun.

По данным правительственных источников издания, Токио и Пекин договорились отложить визит Си Цзиньпина по крайней мере до осени этого года. Как отмечается, в течение текущей недели соответствующее решение будет принято окончательно, после чего о нем объявят официально.

Председатель КНР не посещал Японию с 2008 года. Токио придает особое значение визиту Си Цзиньпина, который изначально был запланирован на апрель. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял, что этот визит должен открыть новую эру в отношениях двух стран.

Теги
ЯпонияКитайСи ЦзиньпинАбэ, Синдзо
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