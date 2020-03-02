Экс-командир "Айдара" Мельничук сообщил о своем задержании на границе Болгарии и Греции

ТАСС, 2 марта. Бывший командир украинского националистического формирования "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Болгарии и Греции. Об этом в понедельник он сообщил на своей странице в Facebook.

"Меня задержали на болгарско-греческой границе", - заявил Мельничук, уточнив, что задержание было произведено по запросу России. Он также добавил, что вместе с ним находятся его жена и девятимесячный ребенок.

По данным Следственного комитета России, полученным в ходе расследования уголовного дела, в июне 2014 года Мельничук принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.