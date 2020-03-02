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Кризис в Сирии

Казахстан ожидает от России, Турции и Ирана подтверждения даты переговоров по Сирии

Предыдущая встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате прошла 10-11 декабря

НУР-СУЛТАН, 2 марта. /ТАСС/. Страны - гаранты астанинского процесса - Россия, Турция и Иран - пока не обращались в МИД Казахстана с запросом о дате проведения международной встречи по Сирии в Нур-Султане. Об этом сообщил в понедельник на брифинге первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев.

"Это было намерение [провести встречу в марте] по итогам декабрьской встречи в рамках астанинского процесса. Но страны-гаранты пока нам не подтвердили конкретные даты проведения этого мероприятия. Поэтому мы будем ожидать от них конкретных предложений и после этого принимать соответствующее решение", - сказал Нурышев, отвечая на вопрос получил ли Казахстан предложение от стран-гарантов провести переговоры по Сирии в марте.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил МИД республики подготовить предложение о переносе крупных мероприятий в стране из-за распространения коронавируса.

Нурышев также прокомментировал введение запрета на въезд в Казахстан с 5 марта для граждан Ирана в связи со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом, в этой стране, отметив, что данные меры не коснутся дипломатов. "В постановлении главного санитарного врача Казахстана есть исключения для владельцев дипломатических служебных паспортов и членов официальных делегаций", - пояснил первый заместитель министра иностранных дел.

Предыдущая встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате прошла в столице Казахстана 10-11 декабря 2019 года. В ней приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на встрече присутствовали представители ООН, Иордании, Ирака и Ливана. Следующая встреча в астанинском формате ранее планировалась на март.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. Согласно последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Иране достигло 987, зафиксировано 54 летальных исхода.

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КазахстанИранСирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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