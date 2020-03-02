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Ракетные запуски в КНДР

Снаряды, запущенные КНДР, не достигли исключительной экономической зоны Японии

В Министерстве обороны Японии также подчеркнули, что никакого ущерба находящимся в регионе кораблям или самолетам гражданской авиации не зафиксировали

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Японии заявило, что два снаряда, запущенные КНДР в понедельник, не достигли исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны в Японском море.

"Мы не зафиксировали полета снарядов в ИЭЗ Японии", - говорится в заявлении оборонного ведомства. В Министерстве обороны также подчеркнули, что никакого ущерба находящимся в регионе кораблям или самолетам гражданской авиации зафиксировано не было.

Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи в понедельник объявил, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, пуски были произведены из района города Вонсан.

Это первый подобный запуск с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.

Теги
ЯпонияКНДРРакетные запуски в КНДР
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Ракетные запуски в КНДР
Южнокорейская администрация обсудила новые пуски снарядов из КНДР
Ранее сообщалось, что КНДР запустила из района города Вонсан в сторону Японского моря два снаряда неустановленного типа
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