В Сеуле заявили, что снаряды КНДР пролетели 240 км, поднявшись на высоту 35 км

СЕУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Два снаряда, запущенные КНДР в понедельник, пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км. Об этом сообщает южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

По данным ведомства, пуски были произведены из района города Вонсан.

Администрация президента Республики Корея провела экстренное заседание в связи с северокорейскими пусками. На собрании председательствовал советник главы государства по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ён, а также представители Минобороны и других ведомств. В распространенном по итогам встречи пресс-релизе сообщается, что действия КНДР вызывают в Сеуле "серьезную обеспокоенность".

Ранее в понедельник Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что КНДР запустила из района города Вонсан в сторону Японского моря два снаряда неустановленного типа.

Это первый подобный запуск с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.

В последний раз народно-демократическая республика проводила ракетные пуски 28 ноября прошлого года. В прошлом году в КНДР было проведено 13 ракетных испытаний, в ходе которых запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия, в том числе реактивные снаряды крупного калибра.