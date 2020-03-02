В МИД Украины подтвердили задержание экс-командира "Айдара" в Греции

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил задержание экс-командира националистического батальона "Айдар" в Греции.

"Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Сергея Мельничука, на место выехал украинский консул в Салониках", - цитирует его агентство "Укринформ".

По словам Погорельцева, консул договорился с полицией Греции, что Мельничука временно будут содержать в полицейском отделении и он будет обеспечен всем необходимым.

Ранее 2 марта бывший командир националистического батальона "Айдар" Мельничук сообщил на своей странице в сети Facebook, что он был задержан на границе Болгарии и Греции по запросу России.