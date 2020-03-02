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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Кувейте возросло до 56

Как сообщал телеканал Al Arabiya, власти с 1 марта приостановили на две недели занятия во всех учебных заведениях из-за угрозы распространения коронавируса

ТАСС, 2 марта. Десять новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кувейте. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник министерством здравоохранения страны.

Таким образом, число заразившихся в эмирате возросло до 56.

Как сообщал ранее телеканал Al Arabiya, власти Кувейта с 1 марта приостановили на две недели занятия во всех учебных заведениях страны из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничительные меры касаются всех государственных и частных школ, колледжей и высших учебных заведений.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
КувейтРаспространение коронавируса нового типа
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