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Молдавия и Россия на этой неделе завершат переговоры о предоставлении кредита Кишиневу

Премьер-министр республики Ион Кику сообщил, что речь идет о кредите примерно на €200 млн

КИШИНЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Молдавии рассчитывает на этой неделе завершить переговоры с правительством РФ о кредите примерно на €200 млн, которые республика планирует направить на ремонт дорог. Об этом премьер-министр республики Ион Кику сообщил в ходе брифинга в понедельник.

"До конца этой недели мы планируем закончить переговоры. Первый транш будет в размере €200 млн, которые будут предоставлены республике на 10 лет, скорее всего, под 2% годовых. Ставка еще обсуждается", - сказал Кику. Глава молдавского правительства рассчитывает, что деньги могут поступить в республику уже в первой половине апреля.

В конце прошлого года президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия готова предоставить республике кредит в размере $500 млн. Эти деньги республика планирует направить на масштабный проект по ремонту дорог и развитие инфраструктуры.

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