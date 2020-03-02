Военные Южной Кореи считают, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи предполагает, что КНДР осуществила в понедельник запуск двух баллистических ракет малой дальности. Об оценках южнокорейских военных рассказал представитель КНШ.

"Мы предполагаем, что [КНДР осуществила запуск] баллистических ракет малой дальности", - цитирует агентство Yonhap сотрудника КНШ. При этом он добавил, что, по оценкам южнокорейских военных, "начавшиеся 28 февраля маневры Корейской народной армии (КНА) продолжаются".

Как сообщали ранее южнокорейские военные, снаряды КНДР были выпущены из района города Вонсан и пролетели 240 км, поднявшись на высоту 35 км.

Администрация президента Республики Корея провела экстренное заседание в связи с северокорейскими пусками. На собрании председательствовал советник главы государства по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ён, а также представители Минобороны и других ведомств. В распространенном по итогам встречи пресс-релизе сообщается, что действия КНДР вызывают в Сеуле "серьезную обеспокоенность".

Это первый подобный запуск с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.

В последний раз народно-демократическая республика проводила ракетные пуски 28 ноября прошлого года. В прошлом году в КНДР было проведено 13 ракетных испытаний, в ходе которых запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия, в том числе реактивные снаряды крупного калибра.