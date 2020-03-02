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Иран продолжит контакты с талибами после их соглашения с США

Официальный представитель МИД Ирана назвал талибов реальностью, которую нельзя не принимать

ТЕГЕРАН, 2 марта. /ТАСС/. Тегеран продолжит диалог с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) после заключения ими соглашения с США. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави во время онлайн пресс-конференции.

"Мы продолжим переговоры с талибами и, как и прежде, будем ставить в известность об этом правительство Афганистана, - сказал он. - Никакого влияния это событие (договор между США и "Талибан" - прим. ТАСС) не окажет".

По словам представителя МИД, "талибы - это реальность [в Афганистане], которую нельзя не принимать". "Но проблемы в стране должны решаться путем внутриафганского диалога", - подчеркнул он.

17 сентября 2019 года МИД Ирана подтвердил недавний визит делегации радикального движения "Талибан" в страну. По словам Мусави, "делегация талибов провела консультации о текущей ситуации в Афганистане с соответствующими представителями иранской стороны".

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Подписи под документом поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения, глава катарского политического офиса мулла Абдулла Гани Барадар. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения "Талибан" и содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами, отмечается в документе, должны начаться 10 марта.

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