СМИ: сирийская армия вернула под свой контроль город Саракиб

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Подразделения сирийской армии вернули под свой контроль город Саракиб, расположенный на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщила в понедельник сирийская газета Al Watan со ссылкой на источник. По сведениям издания, в ходе проведенной операции убиты десятки членов бандформирований, уничтожено 4 танка и 6 бронемашин пехоты, сбиты два боевых беспилотника турецких ВВС.

Сирийские военнослужащие вошли в северные и восточные районы Саракиба в воскресенье и освободили к утру остальную часть города в ходе ожесточенных боев с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и вооруженными оппозиционерами из Фронта национального освобождения, которым оказывали поддержку турецкие войска, отмечает издание. Армейские подразделения проводят сейчас зачистку окраин Саракиба от террористов, саперы разминируют улицы и дома. Удары по тыловым базам боевиков в Сармине, Нейрабе, Кминасе и Тафтаназе наносят сирийские ВВС и артиллерия.

Саракиб является стратегически важным населенным пунктом на северо-западе Сирии в силу своего расположения на пересечении шоссе Алеппо - Дамаск и Алеппо - Латакия. Город был освобожден сирийскими войсками 5 февраля. Этот успех правительственных сил вызвал недовольство Анкары, потребовавшей от Дамаска отвести войска на позиции, которые они занимали в конце декабря прошлого года. Предпринятые "Джебхат ан-Нусрой" и вооруженной оппозицией при поддержке турецкой армии контратаки 11 и 20 февраля на этом участке фронта были отбиты сирийскими войсками, которые ликвидировали более 250 боевиков.

28 февраля сирийские военнослужащие были вынуждены отступить из Саракиба по тактическим соображениям после нескольких дней непрерывных атак вооруженных группировок, которым оказывали огневую поддержку турецкие войска.

Вмешательство Турции

Командование ВС Сирии обвинило в воскресенье Анкару в прямом военном вмешательстве в Идлибе на стороне банд террористов и несоблюдении своих обязательств в соответствии с сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года. В переданном агентством САНА коммюнике указывалось, что "эти агрессивные действия со стороны Анкары не спасут террористические группировки от неминуемого разгрома". ВС Сирии объявили также о закрытии воздушного пространства над северо-западными районами страны, граничащими с Турцией .

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии.