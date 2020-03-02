20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Эрдоган посетит Россию 5 марта

В администрации турецкого лидера отметили, что визит будет однодневным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию в четверг 5 марта. Как сообщает в понедельник агентство Reuters, это подтвердили в администрации турецкого лидера.

Отмечается, что визит будет однодневным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта.

Лидеры России и Турции провели в пятницу телефонный разговор, в котором подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны условились активизировать межведомственные консультации и проработать возможность проведения встречи на высшем уровне.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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