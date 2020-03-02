Эрдоган посетит Россию 5 марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию в четверг 5 марта. Как сообщает в понедельник агентство Reuters, это подтвердили в администрации турецкого лидера.

Отмечается, что визит будет однодневным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта.

Лидеры России и Турции провели в пятницу телефонный разговор, в котором подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны условились активизировать межведомственные консультации и проработать возможность проведения встречи на высшем уровне.