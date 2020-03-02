20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Премьер Украины не стал комментировать слухи о своей отставке

Алексей Гончарук при этом заявил, что вопрос кадровых изменений в кабмине, возможно, будет обсуждаться на высшем уровне

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отказался комментировать распространяемы в местных СМИ слухи о возможной отставке.

"Я не хотел бы комментировать слухи, давайте больше [говорить] про работу", - сказал он на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он в очередной раз напомнил, что не подавал заявления об отставке, однако сказал, что вопрос кадровых изменений в кабмине, возможно, будет обсуждаться на высшем уровне. "Очевидно у нас будут консультации на эту тему и с президентом, и с парламентом", - отметил Гончарук, добавив, что не стал бы говорить о том, "какое будет финальное решение".

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Ожидается, что на нем, кроме прочего, будет рассматриваться вопрос о кадровых изменениях в правительстве.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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