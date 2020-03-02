Около тысячи мигрантов из Турции высадились за сутки на греческих островах

АФИНЫ, 2 марта. /ТАСС/. Около 1 тыс. мигрантов, приплывших на лодках с турецкого побережья, высадились с воскресенья на греческих островах. Об этом сообщила в понедельник газета Iefimerida со ссылкой на греческую береговую охрану.

По ее данным, с раннего утра 1 марта до утра 2 марта в акватории около острова Лесбос греческая береговая охрана провела две поисково-спасательные операции, в ходе которых было спасены и доставлены на берег 89 человек. Еще в трех случаях близ острова Хиос были спасены 43 мигранта и беженца, а около острова Фармакониси - 32.

В то же время имели место еще 20 случаев высадки беженцев и мигрантов на четырех островах в восточной части Эгейского моря, в ходе которых на берег самостоятельно сошли 813 человек. На Лесбосе высадились 423 мигранта и беженца, на Хиосе - 252, на Самосе - 85, на Фармакониси - 36 и на Мегисти (Кастелоризо) - 17.

Министерство морского флота и островной политики сообщило, что в понедельник утром у острова Лесбос перевернулась лодка с 48 беженцами и мигрантами. Береговая охрана спасла 46 человек, два ребенка были доставлены без чувств в больницу Лесбоса. Одного из них удалось реанимировать, его жизнь вне опасности, другой умер. По словам газеты Ethnos, инциденты с перевертыванием лодок у греческих островов происходят регулярно: турки обучают мигрантов такой тактике, так как греческим властям приходится тогда проводить спасательную операцию.

На сухопутной границе с Турцией с 06:00 по местному времени (07:00 мск) воскресенья до 06:00 понедельника были зафиксированы попытки прорваться на территорию Греции 9877 мигрантов. С помощью турецких военных они проделывали бреши в высоком металлическом заборе или пытались форсировать реку, являющуюся естественной преградой на границе. Все попытки были отбиты греческими полицейскими и военными, использовавшими слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометный спецавтомобиль. Арестованы 68 человек, которым удалось проникнуть за ночь на греческую территорию. В их отношении составлены документы для передачи в суд. Судьи уже приговорили в воскресенье 66 мигрантов, проникших в пятницу и субботу нелегально в Грецию, к 3,5 года тюрьмы.

В воскресенье вечером официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас после состоявшегося заседания Правительственного совета по иностранным делам и обороне (КИСЕА) сообщил, что правительство Греции постановило усилить до максимального уровня меры по охране восточной сухопутной и морской границ силовыми структурами и вооруженными силами для предотвращения нелегального проникновения в страну. Решено немедленно возвращать, как только это станет возможным, в страны происхождения без переписи личных данных тех, кто нелегально проникает на греческую территорию.

Обострение ситуации

Как сообщило 28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.